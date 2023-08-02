Про це розповів президент країни Клаус Йоганніс у соцмережі Х, відомій раніше як твітер. Він також назвав ці атаки черговим воєнним злочином, інформує 24 Канал.
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Що сказав очільник Румунії про обстріл портів Одеської області
Йоганніс зазначив, що постійні атаки Росії на українську цивільну та портову інфраструктуру в Одеській області, зокрема на Дунаї, є абсолютно неприйнятними. Він наголосив, що це також сталося безпосередньо близько до Румунії, яка є країною-членом НАТО.
Це воєнні злочини, і вони ще більше впливають на здатність України передавати свої харчові продукти тим, хто їх потребує,
– наголосив президент Румунії.
Наостанок румунський очільник зауважив, що ці атаки російських солдатів підривають продовольчу безпеку у світі.
Що відомо про атаку портів Одеської області
- Російські загарбники вночі 2 серпня вчергове здійснили атаку Одеської області. Зокрема, цього разу вони запустили по регіону ударні безпілотники типу "Шахед", внаслідок чого виникла пожежа.
- Згодом очільник Одеської ОВА опублікував фото наслідків атаки по Одеській області. Він зазначив, що на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, а також пошкодження отримав елеватор.
- Також речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що у місті Ізмаїл на Одещині є суттєві руйнування інфраструктури. Там зруйновані елеватори з українським зерном.
- Крім цього, в Офісі генпрокурора повідомили, що значні пошкодження отримала портова інфраструктура на гирлі річки Дунай. Так, окупанти зруйнували будівлю Дунайського пароплавства та морвокзал.
- На атаку Одеської області відреагував і Володимир Зеленський. Він закликав світ відреагувати на цю атаку, а також надати нашій державі більше систем протиповітряної та протиракетної оборони.