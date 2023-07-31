Про це розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському ЗМІ. Він зазначив, що якби Росія спробувала це зробити, українські військові потопили б увесь її флот, передає 24 Канал.

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Зеленський припустив, чому Росія обстрілює порти України

Глава держави наголосив, що російський президент Путін наразі не може наразі окупувати українські порти. За його словами, у Росії на це просто нема наявних сил і засобів.

Він (Владімір Путін – 24 Канал) не може висадитися у нас в портах, у нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас так близько,

– підкреслив Зеленський.

Саме тому, на думку президента, російський диктатор намагається атакувати портову інфраструктуру нашої держави. Зеленський підкреслив, що всі дії Путіна є "усвідомленими" і він "знає, що робить".

"Він стріляє по Одесі, по портах і по історичному центру. Тиждень тому знову церква повністю зруйнована спеціально", – наголосив він.

Український очільник також зазначив, що такі обстріли є ніщо іншим, окрім терористичних актів, що змусити наше населення зламатися. Зокрема, Зеленський підкреслив, що Путін хоче "занурити нашу країну в темряву", адже він наказує стріляти по енергетичній інфраструктурі.

Президент не вважає Путіна адекватною людиною

Володимир Зеленський наголосив, що наразі Путіна не можна назвати адекватною людиною. Він запевнив, що через це неможливо проводити жодні зустрічі та перемовини з ним.

Велика частина світу рахується в напрямку, що він неадекватний. Він дійсно неадекватна на сьогодні людина, зі своїм оточенням, у якому люди заробляють великі гроші на ось таких блокуваннях (українських портів – 24 Канал),

– підкреслив глава держави.

Наостанок Зеленський наголосив, що Путін – це радикально налаштована людина, яка прагне знищити Україну, як державу, та просто українців, як народ.

Зеленський сказав, що Росія не зможе окупувати Україну повністю