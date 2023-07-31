Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью бразильскому СМИ. Он отметил, что если бы Россия попыталась это сделать, украинские военные потопили бы весь ее флот, передает 24 Канал.

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Зеленский предположил, почему Россия обстреливает порты Украины

Глава государства подчеркнул, что российский президент Путин пока не может оккупировать украинские порты. По его словам, в России на это просто нет сил и средств.

Он (Владимир Путин – 24 Канал) не может высадиться у нас в портах, у него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам так близко,

– подчеркнул Зеленский.

Поэтому, по мнению президента, российский диктатор пытается атаковать портовую инфраструктуру нашего государства. Зеленский подчеркнул, что все действия Путина "осознаны" и он "знает, что делает".

"Он стреляет по Одессе, по портам и по историческому центру. Неделю назад снова церковь полностью разрушена специально", – подчеркнул он.

Украинский глава также отметил, что такие обстрелы ничто иное, кроме террористических актов, что заставить наше население сломаться. В частности, Зеленский подчеркнул, что Путин хочет "погрузить нашу страну во тьму", ведь он приказывает стрелять по энергетической инфраструктуре.

Президент не считает Путина адекватным человеком

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас Путина нельзя назвать адекватным человеком. Он заверил, что поэтому невозможно проводить никакие встречи и переговоры с ним.

Большая часть света считается в направлении, что он неадекватен. Он действительно неадекватный на сегодня человек, со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких блокировках (украинских портов – 24 Канал),

– подчеркнул глава государства.

Напоследок Зеленский подчеркнул, что Путин – это радикально настроенный человек, который стремится уничтожить Украину как государство и просто украинцев как народ.

Зеленский сказал, что Россия не сможет оккупировать Украину полностью