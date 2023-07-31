Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью бразильскому СМИ. Он также подчеркнул, что Путин не сможет прожить и 10 лет, ведь просто не выдержит этого, передает 24 Канал.

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Зеленский высказался о возможности полной оккупации Украины

Владимир Зеленский предположил, что кремлевского диктатора уже не будет на этом свете через 30 лет, но, по его мнению, это может произойти уже через 10 лет, ведь Путин не выдержит гонки в войне и не сможет полностью оккупировать наше государство.

Он не та фигура уже. Все их действия на поле боя (российских военных – 24 Канал) говорят, что на сегодня Россия не способна оккупировать Украину полностью и уничтожить нас. Их желания те же, но глубоко в душе все они уже осознают, что они не могут больше (оккупировать Украину – 24 Канал),

– подчеркнул президент.

В то же время глава государства отметил, что в начале войны россияне все же могли полностью захватить наше государство. Но украинцы "сделали что-то внутри государства и снаружи", что наш народ смог стать крепче российской армии.

"И потому, они понимают, что сейчас это невозможно. Могут ли они со временем вернуться к оккупации Украины? Да. Им нужно для этого выдох, им нужно время, чтобы снова накопить силы, снять санкции и получить политическую поддержку хоть где-то в мире", – подчеркнул Зеленский.

Также украинский президент заверил, что на такие дерзкие поступки Украина не будет молчать. Он сказал, что наше государство будет действовать и делать все, чтобы не дать стать российской армии столь же крепкой, как она была в начале полномасштабного вторжения.

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