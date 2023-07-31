Про це розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському ЗМІ. Він також наголосив, що Путін не зможе прожити й 10 років, адже просто не витримає цього, передає 24 Канал.

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Зеленський висловився щодо можливості повної окупації України

Володимир Зеленський припустив, що кремлівського диктатора вже не буде на цьому світі через 30 років, але, на його думку, це може статися вже і через 10 років, адже Путін не витримає перегони у війні й не зможе повністю окупувати нашу державу.

Він не та фігура вже. Всі їх дії на полі бою (російських військових – 24 Канал) говорять про те, що на сьогодні Росія не спроможна окупувати Україну повністю і знищити нас. Їх бажання ті самі, але глибоко в душі всі вони вже усвідомлюють, що вони не можуть більше (окупувати Україну – 24 Канал),

– підкреслив президент.

Водночас глава держави зазначив, що на початку війни росіяни все ж могли повністю захопити нашу державу. Але українці "зробили щось всередині держави й зовні", що наш народ зміг стати міцнішим за російську армію.

"І тому, вони розуміють, що зараз це неможливо. Чи можуть вони з часом повернутися до окупації України? Так. Їм потрібен для цього видих, їм потрібен час, щоб знову накопичити сили, зняти санкції й отримати політичну підтримку хоч десь у світі", – наголосив Зеленський.

Також український президент запевнив, що на такі зухвалі вчинки Україні не буде мовчати. Він сказав, що наша держава буде діяти й робити все, щоб не дати стати російській армії такою ж міцною, як вона була на початку повномасштабного вторгнення.

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