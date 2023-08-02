Об этом рассказал президент страны Клаус Йоханнис в соцсети Х, известной ранее как твиттер. Он также назвал эти атаки очередным военным преступлением, информирует 24 Канал.

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Что сказал глава Румынии об обстреле портов Одесской области

Йоханнис отметил, что постоянные атаки России на украинскую гражданскую и портовую инфраструктуру в Одесской области, в частности на Дунае, абсолютно неприемлемы. Он подчеркнул, что это произошло непосредственно близко к Румынии, которая является страной-членом НАТО.

Это военные преступления, и они еще больше влияют на способность Украины передавать свои продукты тем, кто в них нуждается,
– подчеркнул президент Румынии.

Напоследок румынский глава отметил, что эти атаки российских солдат подрывают продовольственную безопасность в мире.

Что известно об атаке портов Одесской области

  • Российские захватчики ночью 2 августа в очередной раз совершили атаку Одесской области. В частности, на этот раз они запустили по региону ударные беспилотники типа "Шахед", в результате чего возник пожар.
  • Впоследствии глава Одесской ОВА опубликовал фото последствий атаки по Одесской области. Он отметил, что на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, а также повреждения получил элеватор.
  • Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что в городе Измаил на Одесской области есть существенные разрушения инфраструктуры. Там разрушены элеваторы с украинским зерном.
  • Кроме того, в Офисе генпрокурора сообщили, что значительные повреждения получила портовая инфраструктура на устье реки Дунай. Так, оккупанты разрушили здание Дунайское пароходство и морвокзал.
  • На атаку Одесской области отреагировал Владимир Зеленский. Он призвал мир отреагировать на эту атаку, а также предоставить нашему государству больше систем противовоздушной и противоракетной обороны.