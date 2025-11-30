Вистрибнув з палючого будинку: що відомо про жертву російської атаки на Вишгород

У ніч проти 30 листопада Росія атакувала житлові будинки у Вишгороді. Внаслідок ворожого удару постраждали майже 20 людей. Не минулося й без жертв.

Російська атака забрала життя 47-річного чоловіка. У ДСНС уточнили обставини його загибелі, передає 24 Канал.

Як загинув чоловік у Вишгороді?

За словами речниці ДСНС Київщини, у багатоповерхівку у Вишгороді влучили кілька дронів, саме тому було сильне задимлення і загоряння. Практично одночасно горіли всі квартири.

Складність у порятунку людей полягала у тому, що з жодної сторони до будинку не міг під'їхати підйомник, щоб загасити верхні поверхи. Тому працівникам служби доводилося заходити в підїзд та обходити кожну квартиру, якщо потрібно – зрізати двері та гасити помешкання.

Попередньо, один чоловік вистрибнув з палаючого будинку. На жаль, внаслідок цього він загинув. Сталося це за декілька хвилин після вибуху.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Вишгород ще 19 громадян постраждали, серед них 4 дітей. Як розповів очільник ОВА Микола Калашник, 11 людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. У місті пошкоджені три багатоповерхівки, 14 приватних будинків, підприємство, сім автомобілів.

Що відомо про наслідки нічної атаки на Україну?