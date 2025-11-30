Выпрыгнул из горящего дома: что известно о жертве российской атаки на Вышгород

В ночь на 30 ноября Россия атаковала жилые дома в Вышгороде. В результате вражеского удара пострадали почти 20 человек. Не обошлось и без жертв.

Российская атака унесла жизнь 47-летнего мужчины. В ГСЧС уточнили обстоятельства его гибели, передает 24 Канал.

Смотрите также "Шахеды" атаковали Украину: где была угроза и какие последствия

Как погиб мужчина в Вышгороде?

По словам пресс-секретаря ГСЧС Киевщины, в многоэтажку в Вышгороде попали несколько дронов, именно поэтому было сильное задымление и возгорание. Практически одновременно горели все квартиры.

Сложность в спасении людей заключалась в том, что ни с одной стороны к дому не мог подъехать подъемник, чтобы потушить верхние этажи. Поэтому работникам службы приходилось заходить в подъезд и обходить каждую квартиру, если нужно – срезать двери и тушить помещение.

Предварительно, один человек выпрыгнул из горящего дома. К сожалению, в результате этого он погиб. Произошло это через несколько минут после взрыва.

Напомним, что в результате атаки на Вышгород еще 19 граждан пострадали, среди них 4 детей. Как рассказал глава ОВА Николай Калашник, 11 человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В городе повреждены три многоэтажки, 14 частных домов, предприятие, семь автомобилей.

Что известно о последствиях ночной атаки на Украину?