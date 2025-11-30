Російська атака забрала життя 47-річного чоловіка. У ДСНС уточнили обставини його загибелі, передає 24 Канал.
Дивіться також "Шахеди" атакували Україну: де була загроза та які наслідки
Як загинув чоловік у Вишгороді?
За словами речниці ДСНС Київщини, у багатоповерхівку у Вишгороді влучили кілька дронів, саме тому було сильне задимлення і загоряння. Практично одночасно горіли всі квартири.
Складність у порятунку людей полягала у тому, що з жодної сторони до будинку не міг під'їхати підйомник, щоб загасити верхні поверхи. Тому працівникам служби доводилося заходити в підїзд та обходити кожну квартиру, якщо потрібно – зрізати двері та гасити помешкання.
Попередньо, один чоловік вистрибнув з палаючого будинку. На жаль, внаслідок цього він загинув. Сталося це за декілька хвилин після вибуху.
Нагадаємо, що внаслідок атаки на Вишгород ще 19 громадян постраждали, серед них 4 дітей. Як розповів очільник ОВА Микола Калашник, 11 людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. У місті пошкоджені три багатоповерхівки, 14 приватних будинків, підприємство, сім автомобілів.
Що відомо про наслідки нічної атаки на Україну?
- У ніч проти 30 листопада ворог атакував Україну двома балістичними ракетами та 122 дронами. Сили ППО знешкодили 104 ворожі БпЛА. На жаль, відбулося влучання ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.
- На Дніпропетровщині постраждали чоловік та жінка. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Також в області пошкоджені житлові будинки, газогін та лінія електропередач.
- У Харківській області постраждав 52-річний чоловік. У селі Плоске два БпЛА влучили в приватний сектор, через що спалахнули пожежі. Горів житловий будинок та господарча споруда.