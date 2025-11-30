Российская атака унесла жизнь 47-летнего мужчины. В ГСЧС уточнили обстоятельства его гибели, передает 24 Канал.
Смотрите также "Шахеды" атаковали Украину: где была угроза и какие последствия
Как погиб мужчина в Вышгороде?
По словам пресс-секретаря ГСЧС Киевщины, в многоэтажку в Вышгороде попали несколько дронов, именно поэтому было сильное задымление и возгорание. Практически одновременно горели все квартиры.
Сложность в спасении людей заключалась в том, что ни с одной стороны к дому не мог подъехать подъемник, чтобы потушить верхние этажи. Поэтому работникам службы приходилось заходить в подъезд и обходить каждую квартиру, если нужно – срезать двери и тушить помещение.
Предварительно, один человек выпрыгнул из горящего дома. К сожалению, в результате этого он погиб. Произошло это через несколько минут после взрыва.
Напомним, что в результате атаки на Вышгород еще 19 граждан пострадали, среди них 4 детей. Как рассказал глава ОВА Николай Калашник, 11 человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В городе повреждены три многоэтажки, 14 частных домов, предприятие, семь автомобилей.
Что известно о последствиях ночной атаки на Украину?
- В ночь на 30 ноября враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами и 122 дронами. Силы ПВО обезвредили 104 вражеских БпЛА. К сожалению, произошло попадание ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.
- На Днепропетровщине пострадали мужчина и женщина. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в области повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередач.
- В Харьковской области пострадал 52-летний мужчина. В селе Плоское два БпЛА попали в частный сектор, из-за чего вспыхнули пожары. Горел жилой дом и хозяйственная постройка.