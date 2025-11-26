Болючий удар для росіян: авіаексперт пояснив, чим могли дістатись і що знищили у Чебоксарах

Сили оборони України вдарили по заводу "Прогрес", що розташований у Чебоксарах у республіці Чувашія. Він виробляє антени для супутникових систем і обладнання та комплектування до дронів та ракет. Тому ураження такого підприємства є доволі відчутним для росіян.

Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, якою була головна мета удару українських сил по заводу в Чебоксарах. Відомо, що атаку здійснили Сили безпілотних систем, про що повідомив командувач Роберт "Мадяр" Бровді.

До теми У Чебоксарах після повітряної атаки потужно вибухнув російський оборонний об'єкт

Які наслідки удару?

Храпчинський зауважив, що завод "Прогрес" у Чебоксарах виготовляв модулі типу "Комета", що були розроблені українськими інженерами. Ці модулі застосовуються у "Шахедах" та ракетах.

Не будемо вдаватися в деталі щодо того, як українська технологія з'явилася у росіян. Однак треба розуміти, що перша "Комета", яку використовували вони, важила 25 кілограмів. Потім якимось дивом після появи деяких інженерів, вона суттєво скоротилась у вазі і почала якісно працювати,

– зазначив він.

Головна мета удару по заводу "Прогрес", на його думку, – позбавити можливість росіян виготовляти високотехнологічне рішення, яке дозволяє протидіяти засобам радіоелектронної боротьби.

Ці антени з чотирма, шістьма, 16-ма та іншими елементами прийому сигналу супутника дозволяли росіянам оминати наші засоби радіоелектронної боротьби. Це призвело до того, що нам було потрібно суттєво нарощувати можливості щодо засобів, які використовуються для ускладнення роботи російських безпілотників, КАБів та інших видів озброєння,

– пояснив ексофіцер Повітряних сил.

Практично вся російська зброя, за словами заступника директора компанії з виробництва засобів РЕБ, яка наводиться по супутникових каналах, по супутникової навігації, використовує ці антени.

Важливо. Сили безпілотних систем 26 листопада здійснили атаку на російський завод "ВНДІР-Прогресс", що в Чебоксарах. Внаслідок влучання по території підприємства виникла пожежа. У Генштабі ЗСУ зазначили, що цей завод виробляв ГНСС-приймачі та антени для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулі типу "Комета". Їх використовують у "Шахедах" та у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.

"Тому удар по такому виробництву та втрата його спроможності можуть призупинити можливість постачання таких елементів на засоби, які використовуються Росією. Згодом це може призвести до невідвантаження певної продукції, тому що не буде що поставити там, де мала бути ця антенна", – наголосив Анатолій Храпчинський.

Чи можуть дрони завдати суттєвої шкоди заводу "Прогрес"?

Сили безпілотних систем здійснили атаку на завод в Чувашії, використавши дрони. Проте навіть сила ударів від безпілотників здатна вплинути на функціонування цього підприємства російського ВПК.

Наведу зрозумілий приклад щодо того, що будь-який завод має точне обладнання, яке потребує калібрування. Тому навіть невеликий вибух може позбавити можливості потім використовувати ці засоби для перевірки деяких елементів. Лабораторні інструменти, які потребують чіткого налаштування, те ж саме,

– підкреслив колишній офіцер Повітряних сил.

Тому насправді не обов'язково, за словами Храпчинського, мати велику кількість вибухівки для того, щоб призвести до втрати певних можливостей такого підприємства як російський завод "Прогрес".

Українські сили продовжують завдавати ударів по російських об'єктах: що відбувається?