Навіщо окупанти б'ють по Одесі: WSJ пояснило стратегію ворога

На тлі візиту президента Володимира Зеленського до США кількість дронових атак на портову інфраструктуру зросла до рекордних показників. Росія посилила удари по Одесі, намагаючись послабити економічну стійкість України.

Окупанти продовжують щоденно атакувати Одесу. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Російська армія прискорила наступ в Україні завдяки новій тактиці та технологіям, – ISW

Чому Одеса стала однією з головних цілей росіян?

Упродовж грудня Одеса залишалася однією з головних цілей російських атак. Внаслідок обстрілів були пошкоджені портові об'єкти, склади, енергетична інфраструктура та житлові будинки, є загиблі й поранені. Через удари місто на кілька днів залишалося без електропостачання, опалення та води, що ускладнило ситуацію в зимовий період.

Експерти зазначають, що Росія намагається системно послабити економічний потенціал України, зосереджуючись саме на експортній логістиці, а Одеса відіграє ключову роль у цій системі.

Зверніть увагу! Лише за 11 місяців 2025 року порти області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів.

Значну частину ударів завдають з окупованого Криму, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Аналітики наголошують, що активізація атак на Півдні України відбувається паралельно з дипломатичними спробами США знайти шляхи завершення війни. У Києві підкреслюють, що посилення ППО залишається ключовим чинником для захисту не лише цивільного населення, а й економічної стійкості держави.

Що відомо про останні обстріли Одещини?