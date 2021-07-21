Токсичний газ та кислотні дощі: які наслідки може мати аварія на "Рівнеазоті" – все, що відомо

На заводі "Рівнеазот" 20 липня прогримів вибух. У повітря здійнялась величезна хмара помаранчевого кольору. Фахівці попереджають про небезпечні викиди у повітря. Наслідки інциденту можуть бути вкрай серйозними.

Коли стався вибух, місцевих жителів просили, за можливості, залишатись вдома. Потім небезпека начебто минула, хоча, за переконанням фахівців, це далеко не так.

Важливо Синоптики радять уникати дощу після вибуху на "Рівнеазоті"

Що сталось на "Рівнеазот"

Вибух прогримів на агрегаті виробництва азотної кислоти. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповідав, що роботу цеху довелось зупинити. Річ у тім, що відбулася розгерметизація трубопроводу.

На щастя, постраждалих не було. Наразі підприємство працює в штатному режимі. Через аварію поліція відкрила кримінальну справу.

Раніше говорили, що загрози немає

Спочатку речник ДСНС України у Рівненській області Дмитро Мельник казав, що викиди не несуть загрози здоров'ю. Проте це мала підтвердити екоінспекція.

Загрози для навколишнього середовища нібито теж не було.

Експерти дослідили, як забруднилось повітря

Фахівці декілька разів у різних точках Рівного та села Городок поблизу проводили дослідження. У Рівненській ОДА зазначили, що вони стосувалися аналізу 5 забруднювальних речовин – азоту діоксиду, азоту оксиду, аміаку, ангідриду сірчистого, вуглецю оксиду.

Результати:

вміст діоксиду азоту 0,031 – 0,074 міліграма на метр кубічний при гранично допустимій концентрації 0,2 міліграма на метр кубічний.

оксиду азоту 0,029 – 0,048 міліграма на метр кубічний, при гранично допустимій концентрації – 0,4 міліграма на метр кубічний.

Переконують, що ці показники у кілька разів нижчі за гранично допустимі норми.

Можуть випасти кислотні дощі

Фахівці дають не такі оптимістичні прогнози щодо ситуації. Наприклад, попереджають про можливі кислотні дощі. Викладачка хімії Оксана Мисіна звернула увагу на так званий "лисячий хвіст" у небі, який з'явився після аварії.

Це оксид нітрогену чотиривалентного. Нітратна кислота розкладається на цей газ і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів,

– сказала Мисіна.

До слова, нітроген (IV) оксид добувається із мідних гранул з додаванням нітратної кислоти. Він важчий за повітря, але може розсіюватись за вітром.

Чи небезпечно це для людини

Мисіна заспокоїла: аби була якась небезпека для людини, потрібна висока концентрація газів. Проте наголосила, що все одно слід бути обережними, тому краще залишатись вдома. Крім того, кислотні дощі можуть впливати на рослинність.

Проте агрохімік Сергій Адаменко зауважив, що наразі невідомо, про яку концентрацію нітрозних газів мовиться. За його словами, велика кількість газів може викликати канцерогенні захворювання. Якщо така хмара піде у напрямку міста чи селища, Адаменко радить жителям герметично зачиняти вікна.



Жовта хмара над містом / Фото з фейсбуку Андрія Овсійчука

Газ може бути дуже токсичним

Кандидат хімічних наук Гліб Репіч також наголосив, що нітрозний газ – дуже токсичний. Науковець застеріг, якщо потрапити у його хмару, є ймовірність набряку легень або людина навіть може померти. Ба більше, Репіч впевнений, що достатньо й незначної концентрації.

Навіть одна сота відсотка протягом кількох годин може спричинити набряк легень,

– попередив Репіч.

Науковець пояснив, якщо у повітрі є щось схоже на запах хлору або, коли людина бачить цей газ, потрібно негайно покинути зону ураження. Проте Репіч додав, що цей газ розчиняється у воді. Тому нібито добре, якщо у Рівному буде дощ.