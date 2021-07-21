Токсичный газ и кислотные дожди: какие последствия может иметь авария на "Ровноазоте"

На заводе "Ровноазот" 20 июля прогремел взрыв. В воздух поднялось огромное облако оранжевого цвета. Специалисты предупреждают об опасных выбросах в воздух. Последствия инцидента могут быть крайне серьезными.

Когда произошел взрыв, местных жителей просили, по возможности, оставаться дома. Потом опасность вроде бы миновала, хотя, по убеждению специалистов, это далеко не так.

Важно Синоптики советуют избегать дождя после взрыва на "Ровноазоте"

Что произошло на "Ровноазоте"

Взрыв прогремел на агрегате производства азотной кислоты. Глава Ровненской ОГА Виталий Коваль рассказывал, что работу цеха пришлось остановить. Дело в том, что произошла разгерметизация трубопровода.

К счастью, пострадавших не было. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Из-за аварии полиция открыла уголовное дело.

Сначала говорили, что угрозы нет

Сначала спикер ГСЧС Украины в Ровненской области Дмитрий Мельник говорил, что выбросы не несут угрозы здоровью.

Угрозы для окружающей среды якобы тоже не было.

Эксперты исследовали, как загрязнился воздух

Специалисты несколько раз в разных точках Ровно и вблизи села Городок проводили исследования. В Ровненской ОГА отметили, что они касались анализа 5 загрязняющих веществ – диоксида азота, оксида азота, аммиака, сернистого ангидрида, окиси углерода.

Результаты:

содержание диоксида азота 0,031 – 0,074 мг на метр кубический при предельно допустимой концентрации 0,2 миллиграмма на кубический метр.

оксида азота 0,029 – 0,048 миллиграмма на метр кубический, при предельно допустимой концентрации – 0,4 миллиграмма на метр кубический.

Убеждают, что эти показатели в несколько раз ниже предельно допустимых норм.

Могут выпасть кислотные дожди

Специалисты дают не такие оптимистичные прогнозы по ситуации. Например, предупреждают о возможных кислотных дождях. Преподавательница химии Оксана Мысина обратила внимание на так называемый "лисий хвост" в небе, который появился после аварии.

Это оксид нитрогена четырехвалентного. Нитратная кислота разлагается на этот газ, и он затем может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей,

– сказала Мысина.

К слову, нитроген (IV) оксид добывается из медных гранул с добавлением азотной кислоты. Он тяжелее воздуха, но может рассеиваться по ветру.

Опасно ли это для человека

Мысина успокоила: чтобы была какая-то опасность для человека, нужна высокая концентрация газов. Однако подчеркнула, что все равно следует быть осторожными, поэтому лучше оставаться дома. Кроме того, кислотные дожди могут влиять на растительность.

Однако агрохимик Сергей Адаменко отметил, что пока неизвестно, о какой концентрации нитрозных газов идет речь. По его словам, большое количество газов может вызвать канцерогенные заболевания. Если такое облако пойдет в направлении города или поселка, Адаменко советует жителям герметично закрывать окна.



Желтое облако над городом / Фото из фейсбука Андрея Овсийчука

Газ может быть очень токсичным

Кандидат химических наук Глеб Репич также отметил, что нитрозный газ – очень токсичен. Ученый предостерег, если попасть в его облако, есть вероятность отека легких или человек даже может умереть. Более того, Репич уверен, что достаточно и незначительной концентрации.

Даже одна сотая процента в течение нескольких часов может вызвать отек легких,

– предупредил Репич.

Ученый объяснил, если в воздухе есть что-то похожее на запах хлора или, когда человек видит этот газ, нужно немедленно покинуть зону поражения. Однако Репич добавил, что этот газ растворяется в воде. Поэтому якобы хорошо, если в Ровно будет дождь.