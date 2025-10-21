У Польщі автобус зіткнувся з колоною американської військової техніки: постраждали люди
- У Польщі автобус зіткнувся з колоною американських військових транспортних засобів.
- Одна смуга автомагістралі в напрямку Варшави перекрита, причини ДТП наразі невідомі.
У Великопольському воєводстві Польщі у місті Був автобус зіткнувся з колоною американських військових транспортних засобів на автомагістралі А2 у напрямку столиці. Внаслідок аварії є постраждалі.
Відомо, що відповідний інцидент стався ввечері у понеділок, 20 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.
Що відомо про аварію у Польщі?
Згідно з оприлюдненою інформацією, аварія за участю автобуса та американської військової колони, в якій рухалися автомобілі Hummer сталася на 137-му кілометрі автомагістралі А2 у напрямку Варшави.
Видання із посиланням на дані пожежної служби Великопольського воєводства, повідомляє, що одна людина була заблокована в автомобілі, а троє американських солдатів і водій автобуса зазнали поранень.
Одна смуга руху в напрямку Варшави перекрита. Скільки транспортних засобів було в американській військовій колоні, поки що невідомо,
– ідеться у публікації.
Інші інциденти у Польщі
Нещодавно у Гдині правоохоронці затримали 42-річного чоловіка. Його підозрюють у серії підпалів автомобілів з українськими номерними знаками. Суд ухвалив рішення взяти його під варту на три місяці.
Влітку польська поліція затримала 22-річного водія мікроавтобуса, що врізався у вантажівку. Обома транспортними засобами керували українці. Внаслідок аварії постраждали 4 пасажири мікроавтобуса.
Ще раніше у Польщі на варшавській дільниці Урсинув сталася аварія за участю автобуса, а згодом і вантажівки. Постраждали 17 людей, зокрема 12 українців, двоє постраждалих у важкому стані.