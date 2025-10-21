У Великопольському воєводстві Польщі у місті Був автобус зіткнувся з колоною американських військових транспортних засобів на автомагістралі А2 у напрямку столиці. Внаслідок аварії є постраждалі.

Відомо, що відповідний інцидент стався ввечері у понеділок, 20 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.

Що відомо про аварію у Польщі?

Згідно з оприлюдненою інформацією, аварія за участю автобуса та американської військової колони, в якій рухалися автомобілі Hummer сталася на 137-му кілометрі автомагістралі А2 у напрямку Варшави.

Видання із посиланням на дані пожежної служби Великопольського воєводства, повідомляє, що одна людина була заблокована в автомобілі, а троє американських солдатів і водій автобуса зазнали поранень.

Одна смуга руху в напрямку Варшави перекрита. Скільки транспортних засобів було в американській військовій колоні, поки що невідомо,

– ідеться у публікації.

