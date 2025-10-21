Укр Рус
21 жовтня, 07:55
У Польщі автобус зіткнувся з колоною американської військової техніки: постраждали люди

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Польщі автобус зіткнувся з колоною американських військових транспортних засобів.
  • Одна смуга автомагістралі в напрямку Варшави перекрита, причини ДТП наразі невідомі.

У Великопольському воєводстві Польщі у місті Був автобус зіткнувся з колоною американських військових транспортних засобів на автомагістралі А2 у напрямку столиці. Внаслідок аварії є постраждалі.

Відомо, що відповідний інцидент стався ввечері у понеділок, 20 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.

Що відомо про аварію у Польщі?

Згідно з оприлюдненою інформацією, аварія за участю автобуса та американської військової колони, в якій рухалися автомобілі Hummer сталася на 137-му кілометрі автомагістралі А2 у напрямку Варшави. 

Видання із посиланням на дані пожежної служби Великопольського воєводства, повідомляє, що одна людина була заблокована в автомобілі, а троє американських солдатів і водій автобуса зазнали поранень.

Одна смуга руху в напрямку Варшави перекрита. Скільки транспортних засобів було в американській військовій колоні, поки що невідомо, 
– ідеться у публікації.

Інші інциденти у Польщі

  • Нещодавно у Гдині правоохоронці затримали 42-річного чоловіка. Його підозрюють у серії підпалів автомобілів з українськими номерними знаками. Суд ухвалив рішення взяти його під варту на три місяці.

  • Влітку польська поліція затримала 22-річного водія мікроавтобуса, що врізався у вантажівку. Обома транспортними засобами керували українці. Внаслідок аварії постраждали 4 пасажири мікроавтобуса.

  • Ще раніше у Польщі на варшавській дільниці Урсинув сталася аварія за участю автобуса, а згодом і вантажівки. Постраждали 17 людей, зокрема 12 українців, двоє постраждалих у важкому стані.