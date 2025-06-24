Внаслідок аварії постраждали 4 пасажири мікроавтобуса, які також є українцями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Польщі та Lublin112.

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У Польщі сталася ДТП за участю українців

Польська поліція повідомила про серйозну аварію, яка сталася в ніч на 24 червня на швидкісній трасі S17 неподалік населеного пункту Мощанка (Люблінське воєводство). Близько 03:00 за місцевим часом мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого перебував 22-річний громадянин України, врізався у вантажівку Renault, якою також керував українець – 61-річний чоловік.

Вийшло так, що усіма учасниками ДТП є українці.

У салоні мікроавтобуса перебували вісім пасажирів, усі – громадяни України. Внаслідок зіткнення 4 з них зазнали травм. Одного з постраждалих гелікоптером екстреної медичної допомоги доправили до лікарні.

Попередні висновки слідчих свідчать про те, що 22-річний громадянин України, який керував мікроавтобусом у напрямку Варшави, не адаптував швидкість до дорожніх умов, в результаті чого врізався у задню частину вантажівки,

– зазначено у повідомленні.

На кілька годин дорога у напрямку Варшави була перекрита. За даними поліцейських, обидва водії були тверезими. Правоохоронці затримали молодого водія Volkswagen.

У Польщі сталася ДТП за участю українців: фото польської поліції