У Фінляндії український автобус з пасажирами з'їхав у кювет

Український пасажирський автобус з'їхав у кювет у провінції Пох'янмаа, що розташована у північній частині Фінляндії. У транспортному засобі перебували люди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Дивіться також Численні ДТП, українці з лопатами та міста у кучугурах: кадри з областей, які засипало снігом

Що відомо про аварію у Фінляндії?

ДТП сталася вранці у неділю, 11 січня, на кільцевій розв'язці між національним шосе 4 та Асемантією. Причиною стало те, що український автобус виїхав на кільцеву розв'язку на надто високій швидкості.

Попри екстрене гальмування, він врізався в середину кільцевої розв'язки та злетів в кювет. На момент інциденту у транспортному засобі перебували люди, але внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

Інші ДТП з українцями