У Фінляндії український автобус з пасажирами з'їхав у кювет
- Український пасажирський автобус з’їхав у кювет у провінції Пох'янмаа.
- Причиною стало перевищення швидкості на кільцевій розв'язці.
Український пасажирський автобус з'їхав у кювет у провінції Пох'янмаа, що розташована у північній частині Фінляндії. У транспортному засобі перебували люди.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.
Дивіться також Численні ДТП, українці з лопатами та міста у кучугурах: кадри з областей, які засипало снігом
Що відомо про аварію у Фінляндії?
ДТП сталася вранці у неділю, 11 січня, на кільцевій розв'язці між національним шосе 4 та Асемантією. Причиною стало те, що український автобус виїхав на кільцеву розв'язку на надто високій швидкості.
Попри екстрене гальмування, він врізався в середину кільцевої розв'язки та злетів в кювет. На момент інциденту у транспортному засобі перебували люди, але внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.
Інші ДТП з українцями
Нещодавно у Польщі поблизу міста Бжег Опольського воєводства сталася аварія, у якій загинули п'ятеро українців. За нез'ясованих обставин Ford Kuga зіткнувся лоб у лоб з автомобілем Volkswagen Passat.
Ще раніше у Словаччині автобус, у якому перебували пасажири з України, через несприятливу погоду з'їхав з дороги та перекинувся. Двох пасажирок доправили до найближчих лікарень з легкими травмами.
До цього у Польщі 27-річний водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу та врізався в український автобус, що їхав за маршрутом Рава-Руська – Варшава. Водій легковика загинув на місці.