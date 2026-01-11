В Финляндии украинский автобус с пассажирами съехал в кювет
- Украинский пассажирский автобус съехал в кювет в провинции Похьянмаа.
- Причиной стало превышение скорости на кольцевой развязке.
Украинский пассажирский автобус съехал в кювет в провинции Похьянмаа, расположенной в северной части Финляндии. В транспортном средстве находились люди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.
Что известно об аварии в Финляндии?
ДТП произошло утром в воскресенье, 11 января, на кольцевой развязке между национальным шоссе 4 и Асемантией. Причиной стало то, что украинский автобус выехал на кольцевую развязку на слишком высокой скорости.
Несмотря на экстренное торможение, он врезался в середину кольцевой развязки и слетел в кювет. На момент инцидента в транспортном средстве находились люди, но в результате столкновения никто не пострадал.
Другие ДТП с украинцами
Недавно в Польше вблизи города Бжег Опольского воеводства произошла авария, в которой погибли пятеро украинцев. При невыясненных обстоятельствах Ford Kuga столкнулся лоб в лоб с автомобилем Volkswagen Passat.
Еще раньше в Словакии автобус, в котором находились пассажиры из Украины, из-за неблагоприятной погоды съехал с дороги и перевернулся. Двух пассажирок доставили в ближайшие больницы с легкими травмами.
До этого в Польше 27-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и и врезался в украинский автобус, ехавший по маршруту Рава-Русская – Варшава. Водитель легковушки погиб на месте.