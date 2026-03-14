У частині регіонів України запровадили аварійні відключення: де саме та з чим це пов'язано
- У Києві та Черкаській області запроваджено аварійні відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів.
- Звичні графіки погодинних відключень не діють; відновлення енергопостачання буде повідомлено пізніше.
Після масованої атаки у ніч на 14 березня частина українських регіонів переходить до аварійних відключень. Зокрема йдеться про Київ та Черкаську область.
Про аварійні відключення у столиці та області повідомляє ДТЕК, а у Черкаській області – Черкасиобленерго.
Що відомо про аварійні відключення?
Київ та частина області та Черкащина переходять до аварійних відключень електроенергії. Наразі звичні графіки погодинних відключень там не діють.
Відомо, що обмеження пов'язані з наслідками ворожого обстрілу.
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 14 березня за командою НЕК "Укренерго" з 6:39 годин застосовуватимуться графіки аварійних вимкнень,
– йдеться у повідомленні місцевого обленерго.
Крім того відомо, що в частині Бучанського району введено екстрені відключення світла. Про відновлення енергопостачання буде повідомлено згодом після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Що відомо про наслідки ворожого обстрілу 14 березня?
Масована атака дронами та ракетами на Київську область 14 березня призвела до численних руйнувань і загибелі людей. Відомо, що ворог застосував різне озброєння, зокрема ракети та дрони для атаки.
У Броварському районі внаслідок атаки загинули троє людей, ще четверо отримали травми. Там пошкоджені гуртожиток, виробнича будівля та складські приміщення.
Ще одна людину ворог вбив у Вишгородському районі, де також пошкоджено цивільну інфраструктуру.
В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхівки та загорілися автомобілі, а у Бучанському районі виникла пожежа в приватному будинку.