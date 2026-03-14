У частині регіонів України запровадили аварійні відключення: де саме та з чим це пов'язано

Після масованої атаки у ніч на 14 березня частина українських регіонів переходить до аварійних відключень. Зокрема йдеться про Київ та Черкаську область.

Про аварійні відключення у столиці та області повідомляє ДТЕК, а у Черкаській області – Черкасиобленерго.

Що відомо про аварійні відключення?

Київ та частина області та Черкащина переходять до аварійних відключень електроенергії. Наразі звичні графіки погодинних відключень там не діють.

Відомо, що обмеження пов'язані з наслідками ворожого обстрілу.

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 14 березня за командою НЕК "Укренерго" з 6:39 годин застосовуватимуться графіки аварійних вимкнень,

– йдеться у повідомленні місцевого обленерго.

Крім того відомо, що в частині Бучанського району введено екстрені відключення світла. Про відновлення енергопостачання буде повідомлено згодом після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Що відомо про наслідки ворожого обстрілу 14 березня?