Запуск "Циркона" дуже дивний, – авіаексперт сказав, на що вказує нова атака Росії
- Росія вдарила по Україні протикорабельною ракетою "Циркон". Сталося це в ніч на 20 січня.
- Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів, чому у ворога проблеми з цією ракетою.
В ніч на 20 січня Росія вдарила по Україні, зокрема, протикорабельною ракетою "Циркон". Насправді дивно, що ворог її використав.
Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що удар в ніч на 20 січня свідчить, що Росія не має нескінченних запасів своєї зброї. Загалом запуск "Циркона" є досить дивним.
Чому Росія має проблеми з цією ракетою?
За словами Криволапа, "Циркон" – досить дорога ракета. Її вартість – приблизно 15 мільйонів доларів. Росія хотіла поставити її на озброєння, але виникли проблеми.
Вирішили "Циркон" з фрегата запустити. Там є пускові установки ЗС14. В них вставляють "тубуси". І вже звідти йде атака. Там може бути як "Калібр", так і "Циркон". Загалом "Циркон" мав бути на озброєнні в Росії. Але не поставили, бо він надто дорогий. І використання цієї ракети виглядає дивно,
– зазначив Криволап.
Зверніть увагу! Ракета "Циркон" здатна розганятися до 9100 кілометрів за годину. Фактично вона може досягти українських міст упродовж кількох хвилин. До прикладу, швидкість крилатої ракети Х-101, яку Росія регулярно запускає по Україні, становить приблизно 720 кілометрів за годину.
Що відомо про удар ракетою "Циркон"?
- Відомо, що Росія запустила ракету "Циркон" по Україні під час атаки в ніч на 20 січня. Вона летіла з території Криму.
- Начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що "Циркон" летів до Вінницької області. Ворог хотів знищити один з об'єктів критичної інфраструктури.
- Сили оборони України можуть збивати ракети такого типу. Одну з них колись збили над Києвом у листопад 2024 року.