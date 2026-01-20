Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що удар в ніч на 20 січня свідчить, що Росія не має нескінченних запасів своєї зброї. Загалом запуск "Циркона" є досить дивним.

Дивіться також Морський "Кинджал": що відомо про російську ракету "Циркон", якою росіяни атакували 20 січня

Чому Росія має проблеми з цією ракетою?

За словами Криволапа, "Циркон" – досить дорога ракета. Її вартість – приблизно 15 мільйонів доларів. Росія хотіла поставити її на озброєння, але виникли проблеми.

Вирішили "Циркон" з фрегата запустити. Там є пускові установки ЗС14. В них вставляють "тубуси". І вже звідти йде атака. Там може бути як "Калібр", так і "Циркон". Загалом "Циркон" мав бути на озброєнні в Росії. Але не поставили, бо він надто дорогий. І використання цієї ракети виглядає дивно,

– зазначив Криволап.

Зверніть увагу! Ракета "Циркон" здатна розганятися до 9100 кілометрів за годину. Фактично вона може досягти українських міст упродовж кількох хвилин. До прикладу, швидкість крилатої ракети Х-101, яку Росія регулярно запускає по Україні, становить приблизно 720 кілометрів за годину.

Що відомо про удар ракетою "Циркон"?