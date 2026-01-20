Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что удар в ночь на 20 января свидетельствует, что Россия не имеет бесконечных запасов своего оружия. В общем запуск "Циркона" является довольно странным.

Почему Россия имеет проблемы с этой ракетой?

По словам Криволапа, "Циркон" – достаточно дорогая ракета. Ее стоимость – примерно 15 миллионов долларов. Россия хотела поставить ее на вооружение, но возникли проблемы.

Решили "Циркон" с фрегата запустить. Там есть пусковые установки ЗС14. В них вставляют "тубусы". И уже оттуда идет атака. Там может быть как "Калибр", так и "Циркон". В общем "Циркон" должен был быть на вооружении в России. Но не поставили, потому что он слишком дорогой. И использование этой ракеты выглядит странно,

– отметил Криволап.

Обратите внимание! Ракета "Циркон" способна разгоняться до 9100 километров в час. Фактически она может достичь украинских городов в течение нескольких минут. К примеру, скорость крылатой ракеты Х-101, которую Россия регулярно запускает по Украине, составляет примерно 720 километров в час.

Что известно об ударе ракетой "Циркон"?