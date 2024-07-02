Смерть казахського журналіста в Києві: фігурантам змінять підозру

У червні на казахського журналіста Айдоса Садикова було вчинено замах. Втім, сьогодні, 2 липня, стало відомо про його смерть.

У зв’язку зі смертю журналіста правоохоронні органи готують зміну підозри причетним особам на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Раніше їм інкримінували замах на вбивство.

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Що відомо про зміну підозри для обвинувачених

Унаслідок вогнепального поранення у реанімаційному відділенні лікарні помер журналіст з Казахстану, на якого 18 червня 2024 року був скоєний замах у Шевченківському районі міста Києва. За даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану.

Наразі правоохоронні органи готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб,

– мовиться в повідомленні правоохоронців.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Що відомо про вбивство казахського журналіста