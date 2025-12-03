Експрем'єр-втікач Азаров заочно отримав 15 років тюрми за держзраду

Печерський районний суд міста Києва визнав винним у державній зраді колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім того, заочно 10 років ув'язнення отримала його помічниця. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

Дивіться також Свинарчуки, "золоті батони" та міндічгейт: історія української корупції – хто та як втікав з України з мільярдами

За що засудили Азарова?

Азаров отримав заочний вирок за рішенням суду від 25 листопада. Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Прем'єр-міністр часів президента-втікача Віктора Януковича наразі переховується за межами України та активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах Кремля.

Зокрема, експолітик відвідує ефіри московських пропагандистів, а також веде власні канали в Telegram і YouTube. Там фігурант виправдовує збройну агресію Росії й тимчасову окупацію частини України, розповсюджує фейки про суспільно-політичну ситуацію та антиукраїнські наративи.

За матеріалами контррозвідки й СБУ суд визнав Азарова винним за 4 статтями ККУ про:

державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану;

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Цікаво, що адмініструванням "інформресурсів" Азарова займалася його помічниця – колишня чиновниця однієї із райадміністрацій Києва. Вона також дистанційно домовлялася з російськими медійниками щодо часу й тематики участі експолітика в прямих ефірах, записів коментарів.

Окрім того, фігурантка погоджувала матеріали з ексколегою по держустанові, яка виїхала до Москви. Тож одній з помічниць колишнього прем'єра суд також заочно призначив покарання – позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

Де зараз переховується Азаров?