Беглый экс-премьер Азаров заочно получил 15 лет тюрьмы за госизмену

Печерский районный суд города Киева признал виновным в государственной измене бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, заочно 10 лет заключения получила его помощница. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

За что осудили Азарова?

Азаров получил заочный приговор по решению суда от 25 ноября. Расследование проводили под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Премьер-министр времен президента-беглеца Виктора Януковича сейчас скрывается за пределами Украины и активно сотрудничает с российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности в интересах Кремля.

В частности, экс-политик посещает эфиры московских пропагандистов, а также ведет собственные каналы в Telegram и YouTube. Там фигурант оправдывает вооруженную агрессию России и временную оккупацию части Украины, распространяет фейки об общественно-политической ситуации и антиукраинские нарративы.

По материалам контрразведки и СБУ суд признал Азарова виновным по 4 статьям УКУ о:

государственной измене, совершенной в условиях военного положения;

действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенных по предварительному сговору;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Интересно, что администрированием "информресурсов" Азарова занималась его помощница – бывшая чиновница одной из райадминистраций Киева. Она также дистанционно договаривалась с российскими медийщиками о времени и тематике участия экс-политика в прямых эфирах, записей комментариев.

Кроме того, фигурантка согласовывала материалы с экс-коллегой по госучреждению, которая выехала в Москву. Поэтому одной из помощниц бывшего премьера суд также заочно назначил наказание – лишение свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

Где сейчас скрывается Азаров?