Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. К слову, академиками пытались стать еще два российских ученых, но на заседании с них требовали "покаяния" за то, что в феврале 2022 года осудили вторжение России в Украину.

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Азаров имеет нулевой коэффициент Хирша

О том, что Николай Азаров хочет стать академиком, стало известно в начале апреля. До сих пор он был только доктором геолого-минералогических наук.

Азарова поддержали 527 академиков, 14 выступили против, еще 15 – воздержались.

Объединение ученых, выехавших из России, T-Invariant называет избрание бывшего политика прецедентом. Все потому, что впервые такое звание присвоили тому, кто имеет нулевой коэффициент Хирша. Именно им определяется ключевой показатель влиятельности ученого.

Азаров не имеет никаких научных публикаций, также о нем нет информации в базе Scopus, которая отслеживает цитируемость статей ученых.

Напомним, что экс-премьер был членом-корреспондентом украинской Национальной академии наук, но оттуда его исключили в 2022 году.