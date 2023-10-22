За всяку ціну хочуть зупинити наступ ЗСУ, – боєць розповів про методи росіян біля Бахмута

Тактика ведення бойових дій російської регулярної армії суттєво відрізняється від тактики, яка була в ПВК "Вагнера", зокрема на Бахмутському напрямку. Наразі армія Росії намагається перейняти досвід вагнерівців, які вміли воювати та управляти військом.

Зрештою, окупантів не варто недооцінювати, адже вони не почали в рази гірше воювати. Такими думками з 24 Каналом поділився командир роти ударних БпЛА 92 ОШБр Юрій Федоренко.

До теми Тактика піхотних валів: чи може Росія окуповувати інші міста за "бахмутським лекалом"

Росіяни намагаються зупинити наступ Сил оборони

Федоренко зазначив, росіянам вистачає живої сили, боєприпасів, різних модифікацій БпЛА, як цивільного, так і військового призначення.

Крім того, ворог нарощує міць у застосуванні FPV-дронів різного радіусу дії. Зокрема, противник намагається залучати в бій авіацію та засоби радіоелектронної боротьби.

Окупантам дають наступну команду – за будь-яку ціну зупинити наступ Сил оборони, зокрема на флангах Бахмутського напрямку, і також повернути собі основні втрачені позиції: висоти та плацдарми, які втратили російські окупаційні війська,

– пояснив командир роти ударних БпЛА 92 ОШБр.

Сили оборони на окремих ділянках титанічною роботою просуваються вперед та закріплюються. Як відповідь, окупанти проводять зворотні ударно-штормові дії, застосовуючи живу силу та артилерійські засоби.

На чийому боці ініціатива

Федоренко зазначив, що Сили оборони ліквідовують противника завдяки об'єднаному вогневому впливу: засоби БпЛА та артилерія із застосуванням касетних боєприпасів.

Війна триває і вдень, і вночі. Ні на секунду не затихають гармати. Ні на секунду не зупиняються бої, зокрема стрілецькою зброєю. Ініціатива наразі повною мірою залишається на боці Сил оборони,

– зауважив Юрій Федоренко.

Наступ українських військових на Бахмутському напрямку продовжується. Воїни за день можуть просунутися від 5 до 50 метрів. Противник намагається зупинити наступ, але йому цього не вдається.

Як окупанти раніше воювали

Як наголосив Федоренко, раніше на окремих ділянках фронту неможливо було просунутися на броньованій техніці. Адже окупанти хвиля за хвилею влаштовували масовані штурми.

Юрій Федоренко про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивитися відео

Відтак росіяни заходили групами по 5 осіб й починали "закопуватися". Після них заходила наступна група з 5 – 6 солдатів та копала до тих пір, поки не вириє окоп у повний зріст із системою траншей. Опісля цього противник закривав позиції гіллям й звідти продовжував штурмові дії.

Тих, хто відмовився виконувати бойові завдання – страчували, при тому показово,

– сказав Федоренко.

За його словами, це був досить ефективний метод, хоч і жорстокий.

Бахмутський напрямок: останні новини