Адже зараз у вагнерівців зовсім інший рівень підготовки та мотивації. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, додавши, що "Вагнера" наразі здебільшого злочинці.

Читайте також Не спускають "очей" з ЗСУ: яку зброю використовує ворог на Бахмутському напрямку

ПВК "Вагнера" вже не ті

Однак раніше було й багато професіоналів. Адже ПВК "Вагнера" – це компанія, яка заробляла гроші в Сирії та Африці.

Це, як правило, були найкращі спеціалісти. З самого початку вони формувалися так: люди з бойовим досвідом, спецпризначенці, десантники,

– сказав народний депутат.

Костенко зауважив, у ПВК їх усіх заманювали соціальною допомогою та великими коштами, обіцяючи, що ті не будуть ні за що відповідати.

Туди йшли солдати "удачі". Було ж два "Вагнера": окремо злочинці, окремо "породисті" вагнерівці,

– пояснив Роман Костенко.

Окупанти не зможуть повторити Бахмутський сценарій

Він сумнівається, що вагнерівці виконуватимуть завдання як раніше, коли їх дискредитують. Крім того, керівництво Росії навряд чи змусить тисячі мобілізованих "битися в стіну" як було в Бахмуті.

Костенко припустив, чи зможуть окупанти досягнути успіху на фронті: дивитися відео

Якусь частину можна, але в таких кількостях, як вмирали у Бахмуті, я дуже сумніваюся. Адже немає Євгенія Пригожина та Дмітрія Уткіна, а вони відігравали великий фактор,

– наголосив Роман Костенко.

Тому, на його думку, не буде вже атак, зокрема масових, коли окупанти захоплюватимуть українські міста. Адже ПВК "Вагнера" вже не в тому складі й не мають достатньої потужності.

Що відомо про ситуацію на Бахмутському напрямку