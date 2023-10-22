Адже зараз у вагнерівців зовсім інший рівень підготовки та мотивації. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, додавши, що "Вагнера" наразі здебільшого злочинці.
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ПВК "Вагнера" вже не ті
Однак раніше було й багато професіоналів. Адже ПВК "Вагнера" – це компанія, яка заробляла гроші в Сирії та Африці.
Це, як правило, були найкращі спеціалісти. З самого початку вони формувалися так: люди з бойовим досвідом, спецпризначенці, десантники,
– сказав народний депутат.
Костенко зауважив, у ПВК їх усіх заманювали соціальною допомогою та великими коштами, обіцяючи, що ті не будуть ні за що відповідати.
Туди йшли солдати "удачі". Було ж два "Вагнера": окремо злочинці, окремо "породисті" вагнерівці,
– пояснив Роман Костенко.
Окупанти не зможуть повторити Бахмутський сценарій
Він сумнівається, що вагнерівці виконуватимуть завдання як раніше, коли їх дискредитують. Крім того, керівництво Росії навряд чи змусить тисячі мобілізованих "битися в стіну" як було в Бахмуті.
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Якусь частину можна, але в таких кількостях, як вмирали у Бахмуті, я дуже сумніваюся. Адже немає Євгенія Пригожина та Дмітрія Уткіна, а вони відігравали великий фактор,
– наголосив Роман Костенко.
Тому, на його думку, не буде вже атак, зокрема масових, коли окупанти захоплюватимуть українські міста. Адже ПВК "Вагнера" вже не в тому складі й не мають достатньої потужності.
Що відомо про ситуацію на Бахмутському напрямку
- Офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко розповів, що українським військовим важливо тримати під вогневим контролем трасу Опитне – Курдюмівка. Навіть 50 – 100 метрів даються дуже важко, позаяк територія прострілюється.
- Також відомо, що на Бахмутському напрямку росіяни готуються відступати на трасу Горлівка – Бахмут. Сили оборони відрізали залізничне сполучення окупантів, яке було для росіян однією з логістичних гілок.
- 21 жовтня українські прикордонники розбили російських військових. Адже ті намагались захопити опорний пункт нашого підрозділу.