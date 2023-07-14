Байден вірить, що Україна стане членом НАТО, але є одна умова

Президент США Джо Байден вважає, що Україна зможе увійти в НАТО, але це станеться не зараз. Поки триває війна, це неможливо.

Під час зустрічі із лідерами країн Північної Європи Джо Байден провів спільну пресконференцію із Саулі Нііністьо, президентом Фінляндії, передає 24 Канал.

Президент Америки розказав, коли Україна стане членом НАТО.

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Що сказав Байден

Саме російсько-українська війна є причиною, чому Україна не може стати членом НАТО зараз. Прийнявши країну, яка воює, Альянс сам опиниться у стані війни.

. Саміт лідерів Північних країн (або Саміт Північної Європи) – це форум для зустрічей представників скандинавських країн, зокрема Фінляндії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Данії. Захід проводять уже втретє, проте адміністрація президента США бере участь у ньому вперше. Протягом форуму обговорюють проблеми в енергетиці, безпекові питання, налагоджують соціально-культурну співпрацю між країнами.

Скільки триватиме війна: прогноз Байдена

Утім, Джо Байден переконаний: російсько-українська війна не триватиме роками. На його думку, потенціал Росії не такий великий, щоб довго воювати, а її ресурси вичерпуються. До того ж сам Путін може вирішити завершити бойові дії.

Я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати цю війну,

– сказав Байден.

Путін вірить, що переживе, перетерпить Україну і залишиться при владі. Проте це не так, адже він, за словами Джо Байдена, уже програв цю війну.

Що буде з Україною

Президент Америки вважає, що наша країна "досягне суттєвого прогресу у наступі" і, ймовірно, це відкриє можливість для переговорів про закінчення війни.

А поки триває війна, Байден "узяв на себе зобов'язання щодо забезпечення довгострокової безпеки України".

Будуть переговори щодо двосторонніх угод про безпеку з нашою країною. Лідери G7 виступили з новою спільною декларацією про підтримку України, до них долучилися очільники країн північної Європи. Президент Америки закликав приєднатися до декларації і інші країни.

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Чи була конкретика в заяві

Окрім химерних "гарантій" безпеки для України, про які ми вже не раз чули, у заяві Байдена була важлива інформація.

Члени НАТО готові скасувати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), необхідний для вступу до Альянсу. Для України "створили шлях до членства".

. ПДЧ – це своєрідна програма підготовки до набуття членства в Північноатлантичному альянсі, дорожня карта кроків, які має виконати країна, щоб вступити в НАТО. Заявку на ПДЧ Україна надіслала ще у 2008 році, а 2018-го ми стали країною – аспірантом НАТО.

Раніше ми писали, чому гарантії безпеки не замінять вступу до НАТО, а також про те, яку зброю отримає Україна після саміту НАТО у Вільнюсі.