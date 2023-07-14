Байден верит, что Украина станет членом НАТО, но есть одно условие

Президент США Джо Байден считает, что Украина сможет войти в НАТО, но это произойдет не сейчас. Пока идет война, это невозможно.

Во время встречи с лидерами стран Северной Европы Джо Байден провел совместную пресс-конференцию с Саули Ниинисте, президентом Финляндии, передает 24 Канал.

Президент Америки рассказал, когда Украина станет членом НАТО.

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Что сказал Байден

Именно российско-украинская война является причиной, почему Украина не может стать членом НАТО сейчас. Приняв воюющую страну, Альянс сам окажется в состоянии войны.

. Саммит лидеров Северных стран (или Саммит Северной Европы) – это форум для встреч представителей скандинавских стран, включая Финляндию, Швецию, Норвегию, Исландию и Данию. Мероприятие проводят уже в третий раз, однако администрация президента США принимает участие в нем впервые. В ходе форума обсуждают проблемы в энергетике, вопросы безопасности, налаживают социально-культурное сотрудничество между странами.

колько будет продолжаться война: прогноз Байдена

Впрочем, Джо Байден убежден: российско-украинская война не будет длиться годами. По его мнению, потенциал России не так велик, чтобы долго воевать, а ее ресурсы иссякают. К тому же, сам Путин может решить завершить боевые действия.

Я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать эту войну,

– сказал Байден.

Путин верит, что переживет, перетерпит Украину и останется у власти. Однако это не так, ведь он, по словам Джо Байдена, проиграл эту войну.

Что будет с Украиной

Президент Америки считает, что наша страна "достигнет существенного прогресса в наступлении" и, вероятно, это откроет возможность для переговоров об окончании войны.

А пока идет война, Байден "взял на себя обязательства по обеспечению долгосрочной безопасности Украины".

Будут переговоры по двусторонним соглашениям о безопасности с нашей страной. Лидеры G7 выступили с новой совместной декларацией о поддержке Украины, к ним присоединились главы стран северной Европы. Президент Америки призвал присоединиться к декларации и другие страны.

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Была ли конкретика в заявлении

Помимо "гарантий" по безопасности Украины, о которых мы уже не раз слышали, в заявлении Байдена была важная информация.

Члены НАТО готовы отменить План действий по членству в НАТО (ПДЧ), необходимый для вступления в НАТО. Для Украины "создали путь к членству".

. ПДЧ – это своеобразная программа подготовки к членству в Североатлантическом альянсе, дорожная карта шагов, которые должна выполнить страна, чтобы вступить в НАТО. Заявку на ПДЧ Украина направила еще в 2008 году, а в 2018-м мы стали страной – аспирантом НАТО.

Ранее мы писали, почему гарантии безопасности не заменят вступления в НАТО, а также о том, какое оружие получит Украина после саммита НАТО в Вильнюсе.



