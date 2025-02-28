Як користуватися Telegram безпечно: прості правила

В одному з анонімних новинних телеграм-каналів з'явилося повідомлення про оновлення телеграму. Імовірно, застосунок зможе показувати інформацію про співрозмовника – спільні групи, дату реєстрації акаунта, країну, де було видано номер телефону.

Оновлення доступне в бета-версії на Android. 24 Канал з посиланням на сайт "Ти в Україні" нагадує правила безпечного користування телеграмом.

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Як безпечно користуватися телеграмом

Особливу небезпеку становлять анонімні канали, які не завжди перевіряють інформацію, можуть відредагувати її або видалити. Тож слід пам'ятати деякі правила.

По-перше, не вірте всьому, що читаєте. Зважайте на джерело, яке поширило інформацію. Серед офіційних джерел – президент, уряд, ЗСУ, ДСНС тощо. Якщо ж джерело не вказано або це чутки, це має викликати недовіру.

По-друге, слід перевірити, що про це пишуть офіційні джерела (зайдіть на сторінки держустанов) та медіа з гарною репутацією.

По-третє, новина має бути зрозумілою, а фото та відео – справжніми.

По-четверте, емоційні заголовки (шокуючі зміни, жах, шок-контент) зазвичай є маніпуляцією. Пам'ятайте про це і не спішіть надсилати такі новини всім знайомим, щойно побачили яскравий заголовок.

Ще однією небезпекою є фейкові боти. Зловмисники створюють клони ботів Укрзалізниці, єВорога, інших державних ініціатив, додаючи зайві літери та символи.

Наприклад, https://t.me/evorog_bot – справжній бот єВорог. А от https://t.me/evorog_robot – підробка.

Перевірити, чи справжній бот, можна тут.

Поради для українців на окупованих територіях

Росіяни тиснуть на українців на захоплених територіях різними методами. Як зберегти себе в умовах психологічного тиску, ми писали тут.

А ще для українців випустили брошуру з корисними порадами – наприклад, як очистити воду, що робити, якщо вас вивезли до Росії, як передавати дані про ворога Силам оборони. Але передавайте дані СОУ, тільки якщо це не загрожує вашій безпеці!

Також є змога скористатися безкоштовним VPN на окупованих територіях, щоб читати новини з усього світу анонімно і непомітно для російських провайдерів. Щоб подати заявку на такий VPN, зайдіть на сайт "Ти в Україні".

Пам'ятайте: ви – в Україні!