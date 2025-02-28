Как пользоваться Telegram безопасно: простые правила

В одном из анонимных новостных телеграм-каналов появилось сообщение об обновлении телеграма. Предположительно, приложение сможет показывать информацию о собеседнике – общие группы, дату регистрации аккаунта, страну, где был выдан номер телефона.

Обновление доступно в бета-версии на Android. 24 Канал со ссылкой на сайт "Ты в Украине" напоминает правила безопасного пользования телеграмом.

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Как безопасно пользоваться телеграмом

Особую опасность представляют анонимные каналы, которые не всегда проверяют информацию, могут отредактировать ее или удалить. Поэтому следует помнить некоторые правила.

Во-первых, не верьте всему, что читаете. Учитывайте источник, который распространил информацию. Среди официальных источников – президент, правительство, ВСУ, ГСЧС и тому подобное. Если же источник не указан или это слухи, это должно вызвать недоверие.

Во-вторых, следует проверить, что об этом пишут официальные источники (зайдите на страницы госучреждений) и медиа с хорошей репутацией.

В-третьих, новость должна быть понятной, а фото и видео – настоящими.

В-четвертых, эмоциональные заголовки (шокирующие изменения, ужас, шок-контент) обычно являются манипуляцией. Помните об этом и не спешите отправлять такие новости всем знакомым, как только увидели яркий заголовок.

Еще одной опасностью являются фейковые боты. Злоумышленники создают клоны ботов Укрзализныци, еВорога, других государственных инициатив, добавляя лишние буквы и символы.

Например, https://t.me/evorog_bot – настоящий бот еВорог. А вот https://t.me/evorog_robot – подделка.

Проверить, настоящий ли бот, можно здесь.

Советы для украинцев на оккупированных территориях

Россияне давят на украинцев на захваченных территориях различными методами. Как сохранить себя в условиях психологического давления, мы писали здесь.

А еще для украинцев выпустили брошюру с полезными советами – например, как очистить воду, что делать, если вас вывезли в Россию, как передавать данные о враге Силам обороны. Но передавайте данные СОУ только в том случае, если это не угрожает вашей безопасности!

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Помните: вы – в Украине!