Про це пише 24 Канал з посиланням на розслідування Texty.org.ua.

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"Забараненный нацик – цена договорная"

Знайомий одного з авторів тексту помітив графіті з адресою дивного телеграм-каналу. Це справді виявився російський ресурс з відповідним акцентом на "бусифікацію" та настійливими тезами про "погані ТЦК".

Нас поступово, але дуже настійливо підводили до необхідності реального насильства проти представників ТЦК і української влади загалом. Це і дописи про розклеєні "участниками сопротивления" пропагандистські листівки, і присвоєння авторства теракту в будівлі ТЦК у Рівному та вбивства військового на Полтавщині. А потім серед дописів раптом з'явилося оголошення з цифрами,

– мовиться в статті.

Під цифрами малися на увазі розцінки. За все платять у доларах, починається "робота" з розклеювання листовок і малювання графіті. До речі, вночі у комендатську годину. Вербувальники дуже за, якщо поширюватимуть листівки молоді люди 15 – 17 років. Тобто неповнолітні.

Молодь, яка долучається до такої "роботи", останні три роки жила у війні та щонайменше чула обстріли. "Тексти" наголосили: державі та суспільству варто задуматися, як так вийшло, що юнаки і юнки вважають зливання координатів ворогові "такою ж роботою, як і в Маку". Слід нагадати і те, що завербовані агенти найчастіше гинуть, не отримуючи грошей.

Схема залучення нового "працівника" схожа на практики мережевого маркетингу: більше працюєш – більше заробляєш. Можливе "кар'єрне зростання", тобто перехід від листовок і графіті до підпалів автомобілів військових та будівель ТЦК. Ціна за вбивство військового вказана як договірна.

Росіян цікавлять і фото співробітників ТЦК, їхні адреси, телефони, "місця стоянки могиль-мобілів". А ще – доступ до БпЛА, вміння збирати їх і керувати ними, навички зламування замків у квартирах, встановлення відеокамер.

Скільки платять за підпали ТЦК і вбивства військових / Фото "Текстів"

Просто підпал машини вже "не катить". Вербувальники вказали, що "це квиток в один кінець", тобто українські правоохоронні органи добре попрацювали. А тому потенційним терористам пропонують пошкоджувати автівки або повністю знищувати – з людьми усередині.

Журналісти виявили цілу мережу схожих телеграм-каналів. Завдяки регіональній сітці ворог охоплює достатньо людей. Цікаво, що про "русский мир" на цих ресурсах не йдеться. Мовиться тільки про гроші.

"Я это делаю для собственных детей, чтоб они жили в нормальной стране", – пояснив адміністратор.

За його словами, він з України і не пов'язаний з Росією. Та журналісти переконані: коли в Росії вичерпаються гроші, вся система розвалиться.