Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ у Львівській області.
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ФСБ почала підривати людей, завербованих для мінування ТЦК
Так, російські спецслужби почали використовувати нову тактику. Тепер ворог підриває виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків
Якщо тобі або знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знай – тебе хочуть вбити,
– вказують в СБУ.
Щоб не стати терористом-смертником, Служба безпеки закликає повідомляти про спроби вербування у чатбот "Спали" ФСБешника". Аби зробити це:
- відкрий чатбот за посиланням
- напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити
- додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру.
СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Там закликають не вестися на обіцянки росіян, адже ворог ліквідує вас прямо під час виконання "завдання".
До слова, росіяни підірвали виконавців, зокрема, у ході недавнього вибуху у Кам'янець-Подільському ТЦК.