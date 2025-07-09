Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Поліщука. Близько 2:22 він попередив про ворожий БпЛА неподалік Луцька.

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Що відомо про вибухи у Луцьку

Поліщук зазначив, що працює ППО та попросив людей бути у безпечному місці. Вже о 2:25 він написав, що поруч з містом зафіксували ще один дрон.

Спочатку у Повітряних силах написали, що БпЛА рухається в напрямку Луцька зі Сходу. Вже після 2:32 Поліщук зазначив, що фіксують ще БпЛА на підльоті до міста, а у Повітряних силах уточнили, що ці дрони летять з різних напрямків.

Смертельний удар по місту 6 червня

На початку червня російська атака забрала життя молодої пари. Іванна та Микола жили на восьмому поверсі будинку, в який влучив ворог. Пара планувала побратися.

Внаслідок терористичної атаки противника постраждало 30 людей. Руйнувань зазнали житлові будинки, адмінспоруди, меблевий цех, виробничі приміщення та машини.