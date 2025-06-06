ЗМІ повідомляють, що під завалами знайшли тіла молодої пари. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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Пара жила на 8 поверсі, а тіла знайшли у підвалі

Зв'язку із парою не було з моменту атаки.

Спочатку у ДСНС розповіли, що під завалами знайшли тіло молодого хлопця. Згодом рятувальники журналістам на місці події неофіційно повідомили, що виявили тіло дівчини.

Відомо, що загиблі мешкали на 8 поверсі будинку, куди влучила країна-терористка. Їхні тіла знайшли аж у підвалі, адже вся конструкція під'їзду обвалилася.

Рятувальники уже змогли деблокувати тіло хлопця.

Загиблих звали Іванна та Микола. Родичі розповіли, що пара давно зустрічалася та планувала побратися, але їхнє життя відібрала Росія.

Нагадаємо, що жертвами окупантів під час цієї атаки також стали 3 рятувальників із Києва.