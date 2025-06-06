Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука у коментарі Суспільному.

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Скільки людей постраждало внаслідок атаки по Луцьку

Поліщук повідомив, що станом на 12:00 є інформація про 16 травмованих внаслідок ворожої атаки у ніч на 6 червня. Він додав, що ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Водночас в коментарі для 24 Каналу міський голова повідомив, що у місті серйозно пошкоджено дев'ятиповерховий будинок. Наразі рятувальними продовжують там розбирати завали.

Поліщук додав, що у Луцьку під ворожий обстріл потрапила збірна України із легкої атлетики, є поранені. Частину атлетів медики госпіталізували, іншим надали всю необхідну допомогу на місці.

Крім того, міський голова зазначив, що кількість постраждалих може зрости. Він також додав, що містяни можуть звернутися на гарячу лінії за допомогою до спеціалістів Департаменту соціальної політики.