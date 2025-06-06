Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів 24 Каналу про наслідки удару. Росіяни запустили по місту 15 безпілотників та 6 ракет.

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Наслідки масованої атаки по Луцьку

Ігор Поліщук зазначив, що серйозно пошкоджено дев'ятиповерховий будинок. Рятувальники продовжують розбирати завали. Розбито понад 2 тисячі вікон. Є пошкодження також дверей у квартирах та приватних будинках.

Зазнали руйнувань навчальні заклади, державна установа та виробничі об'єкти.

На цю хвилину маємо інформацію про 15 постраждалих та двох осіб, які мають статус безвісти зниклих,

– сказав міський голова.

Під обстріл ворога також потрапила збірна України із легкої атлетики. Є поранені. Їх медики або госпіталізували, або надали всю необхідну допомогу на місці.

Ігор Поліщук зазначив, що кількість постраждалих може зростати.

Він додав, що є гарячі лінії, на які люди можуть телефонувати й звертатись за допомогою до спеціалістів Департаменту соціальної політики. Їх, за необхідності, можуть переселити у гуртожитки, а потім, якщо є потреба, із міського бюджету людям надаватимуть кошти для того, щоб ті винаймати житло. Мовиться про суму до 14 тисяч гривень у місяць.

Важливо, що за словами Поліщука, глобальної паніки серед місцевих жителів немає, попри такий жорстокий терор ворога. Люди намагаються триматись та сприяти усуненню наслідків дій окупантів.