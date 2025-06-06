Городской голова Луцка Игорь Полищук рассказал 24 Каналу о последствиях удара. Россияне запустили по городу 15 беспилотников и 6 ракет.

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Последствия массированной атаки по Луцку

Игорь Полищук отметил, что серьезно поврежден девятиэтажный дом. Спасатели продолжают разбирать завалы. Разбито более 2 тысяч окон. Есть повреждения также дверей в квартирах и частных домах.

Подверглись разрушениям учебные заведения, государственное учреждение и производственные объекты.

На эту минуту имеем информацию о 15 пострадавших и двух человек, которые имеют статус без вести пропавших,

– сказал городской голова.

Под обстрел врага также попала сборная Украины по легкой атлетике. Есть раненые. Их медики или госпитализировали, или оказали всю необходимую помощь на месте.

Игорь Полищук отметил, что количество пострадавших может расти.

Он добавил, что есть горячие линии, на которые люди могут звонить и обращаться за помощью к специалистам Департамента социальной политики. Их, при необходимости, могут переселить в общежития, а затем, если есть необходимость, из городского бюджета людям будут предоставлять средства для того, чтобы те снимать жилье. Говорится о сумме до 14 тысяч гривен в месяц.

Важно, что по словам Полищука, глобальной паники среди местных жителей нет, несмотря на такой жестокий террор врага. Люди пытаются держаться и способствовать устранению последствий действий оккупантов.