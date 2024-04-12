Зеленський запропонував президенту Угорщини укласти безпекову угоду

Володимир Зеленський 11 квітня на полях саміту Тримор'я зустрівся з президентом Угорщини Томашем Шуйоком. Це була перша зустріч політиків після призначення Шуйока на нову посаду.

Український очільник під час зустрічі запропонував угорському президенту підписати безпекову угоду з нашою державою. Подібні документи наша держава підписала з кількома іншими країнами.

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Зеленський запропонував Шуйоку підписати безпекову угоду

У своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з угорським колегою вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.

Крім того, президент запросив Угорщину взяти участь у саміті та запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 на підтримку України.

Під час подальших дискусій між двома лідерами Зеленський запропонував Угорщині розпочати переговори щодо укладення двостороннього безпекового пакту.

Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України,

– сказав президент.

Зеленський зустрівся з новим президентом Угорщини / Відео з акаунту Володимира Зеленського у соцмережі Х

Зверніть увагу! Нового президента Угорщина обрала 26 лютого. Ним став кандидат від керівної коаліції "Фідес-КДНП" Томаш Шуйок.

Варто зауважити, що кандидатуру Шуйока відкрито підтримував Віктор Орбан.Депутати віддали 134 голоси за кандидатуру Шуйока, ще 5 виступили проти. Ніхто з парламентарів не утримався.

Україна підписала безпекову угоду з Латвією