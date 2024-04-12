Зеленский предложил президенту Венгрии заключить соглашение по безопасности

Владимир Зеленский 11 апреля на полях саммита Триморья встретился с президентом Венгрии Томашем Шуйоком. Это была первая встреча политиков после назначения Шуйока на новую должность.

Украинский глава во время встречи предложил венгерскому президенту подписать соглашение по безопасности с нашим государством. Подобные документы наше государство подписало с несколькими другими странами.

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Зеленский предложил Шуйоку подписать соглашение по безопасности

В своем телеграм-канале Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с венгерским коллегой они обсудили подготовку Глобального саммита мира.

Кроме того, президент пригласил Венгрию принять участие в саммите и предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 в поддержку Украины.

Во время дальнейших дискуссий между двумя лидерами Зеленский предложил Венгрии начать переговоры по заключению двустороннего пакта безопасности.

Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,

– сказал президент.

Зеленский встретился с новым президентом Венгрии / Видео с аккаунта Владимира Зеленского в соцсети Х

Обратите внимание! Нового президента Венгрия избрала 26 февраля. Им стал кандидат от правящей коалиции "Фидес-КДНП" Томаш Шуйок.

Стоит заметить, что кандидатуру Шуйока открыто поддерживал Виктор Орбан. Депутаты отдали 134 голоса за кандидатуру Шуйока, еще 5 выступили против. Никто из парламентариев не воздержался.

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