Зараз можемо лише тримати фронт, – у 110-й ОМБр сказали, коли ЗСУ зможуть наступати

Безпілотна складова на фронті має оборонний характер, а для наступальних операцій потрібна бронетехніка та особовий склад, тому поки українські підрозділи здебільшого утримують оборону.

Начальник відділу комунікацій 110-ї ОМБр Іван Сєкач пояснив 24 Каналу, що завдяки дронам зі скидами, ударним FPV та НРК втрати серед військових значно зменшилися.

Як українські дрони впливають на оборону та наступ на фронті?

Українські безпілотники трохи сильніші за російські, але це не впливає на переміщення фронту обидві сторони можуть тримати оборону, а наступати лише особовим складом.

У нас повернулися скиди – спочатку ударні безпілотники були дрони Mavic зі скидами гранат, потім це зникло, коли з'явилося багато FPV, а зараз повернулося через оптоволокно. Дрони Mavic зачищають дороги при переміщенні особового складу, літають з гранатами та скидами знищують ворожих "ждунів",

– пояснив Сєкач.

Також часто використовують дрони-бомбери Vampire для скидання 82-міліметрових мін і дистанційного мінування, НРК для логістики та евакуації поранених. До того ж почалися тестування застосування ударних наземних дронів у засідках.

"Але попри все піхота залишається незамінною, бо людину поки що не можуть замінити роботи. Багато складників діють на утримання фронту, але ми не можемо говорити про наступальні дії – принаймні наша бригада може тільки тримати фронт. Можливо, десантно-штурмові війська щось мають", – сказав Сєкач.

Зверніть увагу! Триває збір на поточні потреби 110-ї ОМБр. Гроші потрібні на заміну знищених пікапів, павербанків та обігрівачів, бо противник б'є КАБами по місцях перебування особового складу та позиціях. Бійці самі скидаються на підрозділ для покупки лопат та іншого необхідного, тому потребують підтримки. Задонатити на збір можна за цим номером картки 5355 2800 5272 9694.

