Сейчас можем только держать фронт, – в 110-й ОМБр сказали, когда ВСУ смогут наступать
- Украинские подразделения в основном удерживают оборону из-за недостатка бронетехники и личного состава для наступательных операций.
- На фронте активно используются дроны для разведки, минирования и уничтожения врага, однако пехота остается незаменимой.
Беспилотная составляющая на фронте имеет оборонительный характер, а для наступательных операций нужна бронетехника и личный состав, поэтому пока украинские подразделения в основном удерживают оборону.
Начальник отдела коммуникаций 110-й ОМБр Иван Секач объяснил 24 Каналу, что благодаря дронам со сбросами, ударным FPV и НРК потери среди военных значительно уменьшились.
Как украинские дроны влияют на оборону и наступление на фронте?
Украинские беспилотники немного сильнее российских, но это не влияет на перемещение фронта обе стороны могут держать оборону, а наступать только личным составом.
У нас вернулись сбросы – сначала ударные беспилотники были дроны Mavic со сбросами гранат, потом это исчезло, когда появилось много FPV, а сейчас вернулось через оптоволокно. Дроны Mavic зачищают дороги при перемещении личного состава, летают с гранатами и сбросами уничтожают вражеских "ждунов",
– пояснил Секач.
Также часто используют дроны-бомберы Vampire для сброса 82-миллиметровых мин и дистанционного минирования, НРК для логистики и эвакуации раненых. К тому же начались тестирования применения ударных наземных дронов в засадах.
"Но несмотря на все пехота остается незаменимой, потому что человека пока не могут заменить роботы. Многие составляющие действуют на удержание фронта, но мы не можем говорить о наступательных действиях – по крайней мере наша бригада может только держать фронт. Возможно, десантно-штурмовые войска что-то имеют", – сказал Секач.
Обратите внимание! Продолжается сбор на текущие нужды 110-й ОМБр. Деньги нужны на замену уничтоженных пикапов, павербанков и обогревателей, потому что противник бьет КАБами по местам пребывания личного состава и позициям. Бойцы сами сбрасываются на подразделение для покупки лопат и другого необходимого, поэтому нуждаются в поддержке. Задонатить на сбор можно по этому номеру карты 5355 2800 5272 9694.
Что известно о потерях врага на фронте?
- Российские самолеты Су-30 и Су-34 были уничтожены, один из них, вероятно, сбит системой ПВО "Patriot". Ожидаются комментарии от представителей Воздушных Сил или Генштаба ВСУ.
- С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 1,2 миллиона военнослужащих, что превышает потери любого государства после Второй мировой войны.
- Украинские военные ликвидировали российского спортсмена Руслана Пулатова, призера чемпионата мира по рукопашному бою. Пулатов, который участвовал в боевых действиях против Украины с начала полномасштабного вторжения, погиб 8 ноября 2025 года.