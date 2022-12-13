Скільки техніки Білорусь передала Росії: керівник телеграму "Беларускі Гаюн" назвав цифри

Білорусь виступає союзником Росії у війні проти нашої держави та усіляко їй допомагає. Зокрема надає країні-агресорці військову техніку.

Так, режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка передав війську окупантів близько 100 танків Т-72. Про це 24 каналу розповів керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько.

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Скільки техніки Білорусь передала Росії

Ці бойові машини мали бути модернізовані для подальшого застосування на фронті проти українських захисників. Окрім того, Білорусь надала Росії ще близько сотні іншої бойової техніки.

Але це й близько не половина або третина запасів, які має Білорусь. Питання в тому, яку роль відіграватиме ця бойова техніка,

– зауважив керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн".

На його думку, якщо говорити про Захід та Північ України, найважливіше спостерігати за ракетними комплексами "Іскандер", "Ураган", "Солнцепек" та вильотами винищувачів та бомбардувальників. Адже вони можуть завдавати точкових та небезпечних ударів.

Мотолько розповів, скільки техніки Білорусь передала Росії: дивіться відео

Чи є загроза наступу військ з Білорусі

Мотолько зазначив, що метою країни-агресорки є вивести з ладу українську інфраструктуру. У такий спосіб Росія прагне змусити наших громадян протестувати проти президента Володимира Зеленського або ж спровокувати нову хвилю біженців до країн Європи.

Я б остерігався більше ракетних ударів по інфраструктурі, логістичних вузлах та дорогах, аніж фізичного перетину кордону,

– підкреслив керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн".

За його словами, одним з завдань ворожих військ на білорусько-українському кордоні є створення напруги, а також відтягування армії України на Північ. Утім, Лукашенка повідомили про недопущення додаткової концентрації військ на нашому кордоні.

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