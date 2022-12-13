Сколько техники Беларусь передала России: руководитель телеграма "Беларускі Гаюн" назвал цифры
Беларусь выступает союзником России в войне против нашего государства и всячески ей помогает. В частности, предоставляет стране-агрессору военную технику.
Так, режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко передал войску оккупантов около 100 танков Т-72. Об этом 24 каналу рассказал руководитель телеграм-канала "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько.
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Сколько техники Беларусь передала России
Эти боевые машины должны были быть модернизированы для дальнейшего применения на фронте против украинских защитников. Кроме того, Беларусь предоставила России еще около сотни другой боевой техники.
Но это и близко не половина или треть запасов, которые имеет Беларусь. Вопрос в том, какую роль будет играть эта боевая техника,
– заметил руководитель телеграм-канала "Беларускі Гаюн".
По его мнению, если говорить о Западе и Севере Украины, важнее всего наблюдать за ракетными комплексами "Искандер", "Ураган", "Солнцепек" и вылетами истребителей и бомбардировщиков. Ведь они могут наносить точечные и опасные удары.
Мотолько рассказал, сколько техники Беларусь передала России: смотрите видео
Есть ли угроза наступления войск из Беларуси
Мотолько отметил, что целью страны-агрессора является вывести из строя украинскую инфраструктуру. Таким образом Россия стремится заставить наших граждан протестовать против президента Владимира Зеленского или спровоцировать новую волну беженцев в страны Европы.
Я бы остерегался больше ракетных ударов по инфраструктуре, логистическим узлам и дорогам, чем физического пересечения границы,
– подчеркнул руководитель телеграм-канала "Беларускі Гаюн".
По его словам, одной из задач вражеских войск на белорусско-украинской границе является создание напряжения, а также оттягивание армии Украины на Север. Однако Лукашенко сообщили о недопущении дополнительной концентрации войск на нашей границе.
Последние новости Беларуси: коротко
- По поручению Лукашенко в Беларуси начали внезапную проверку боевой готовности войск. В министерстве обороны страны сообщили, мол, мероприятия будут носить комплексный характер, а одной из задач является возведение мостовых переправ через реки Неман и Березина.
- Для этого подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады уже покинули свой пункт дислокации. По информации мониторинговой группы, бригада движется в направлении юго-востока от белорусского города Брест.
- Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что количество вражеских подразделений на территории Беларуси остается неизменным. Кроме того, не меняется характер действий оккупантов, из-за чего приходится говорить об отсутствии на данный момент прямой угрозы вторжения.