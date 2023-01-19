У Білорусі чули гучний вибух: у повітрі загорівся двигун МіГ-31, – Беларускі Гаюн

У білорусів сталася проблема. 19 січня у російського МіГ-31К спалахнув двигун.

Це сталося над Молодечно. Місцеві жителі чули вибух.

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У Білорусі загорівся двигун одного з винищувачів

Так, у телеграм-каналах почали поширювати інформацію про вибух у Білорусі. Дані "Беларускі Гаюн" вказують на те, що йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна.

Близько 12:00 за мінським часом жителі Молодечненського району Мінської області чули в небі сильний вибух. Багато хто писав, що від нього затремтіли вікна в будинках.

За даними моніторингової групи над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К ВКС Росії (RF- 95194) сталося загоряння одного з двох двигунів, яке супроводжувалося звуком вибуху – насправді ж це був звук помпажу двигуна після загоряння,

– зазначили експерти.

У підсумку МіГ-31К екстрено завершив політ і повернувся на аеродром Мачулищі.

Загоряння двигуна сталося у саме того МіГ-31К, який горів 25 грудня 2022 року під час спроби зльоту з аеродрому в Мачулищах.

Нагадаємо, що зранку 19 січня з білоруської авіабази злетіли Міг-31К та А-50У, які могли переносити небезпечні ракети. Загроза обстрілів була надзвичайно високою, тому в Україні лунала масштабна повітряна тривога.

У Білорусі горів один з російських МіГ-31

25 грудня на аеродромі в Мачулищах сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС Росії.

МіГи, які розташовані в Мачулищах, мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. За грудень 2022 року вони здійснили щонайменше 4 вильоти (16, 17, 21 та 25 грудня).

Повідомлялося, що у літака сталося загоряння двигуна, а отримані пошкодження не дозволяли борту найближчим часом здійснювати польоти. Однак він знову з'явився у небі 19 січня.

До речі! МІГ-31К – це військові літаки, які вже добре знайомі усім. Це – носії ракет "Кинджал", і зазвичай їх підіймають у повітря, і тримають там орієнтовно півтори години.

Самі ж росіяни охрестили ракети "Кинджал" гіперзвуковими. Насправді ж це просто швидкісні ракети – фактично ті самі "Іскандери", але повітряного базування.