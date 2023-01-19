В Беларуси слышали громкий взрыв: в воздухе загорелся двигатель МиГ-31, – Беларускі Гаюн

У белорусов случилась проблема. 19 января у российского МиГ-31К загорелся двигатель.

Это произошло над Молодечно. Местные жители слышали взрыв.

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В Беларуси загорелся двигатель одного из истребителей

Так, в телеграм-каналах начали распространять информацию о взрыве в Беларуси. Данные "Беларускі Гаюн" указывают на то, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя.

Около 12 часов по минскому времени жители Молодечненского района Минской области слышали в небе сильный взрыв. Многие писали, что от него задрожали окна в домах.

По данным мониторинговой группы над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС России (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, сопровождавшееся звуком взрыва – на самом деле это был звук помпажа двигателя после возгорания,

– отметили эксперты.

В итоге МиГ-31К экстренно завершил полет и вернулся на аэродром Мачулищи.

В Беларуси горел один из российских МиГ-31

Возгорание двигателя произошло у того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 года при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах.

25 декабря на аэродроме в Мачулищах произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС России.

МиГи, расположенные в Мачулищах, имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445, RF-95194. За декабрь 2022 года они совершили по меньшей мере 4 вылета (16, 17, 21 и 25 декабря).

Сообщалось, что у самолета произошло возгорание двигателя, а полученные повреждения не позволяли борту в ближайшее время совершать полеты. Однако он снова появился в небе 19 января.

Кстати! МИГ-31К – это военные самолеты, которые уже хорошо знакомы всем. Это – носители ракет "Кинжал", и обычно их поднимают в воздух, и держат там ориентировочно полтора часа.

Сами же россияне окрестили ракеты "Кинжал" гиперзвуковыми. На самом же деле это просто скоростные ракеты – фактически те же "Искандеры", но воздушного базирования.