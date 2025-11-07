Більше, ніж за весь час війни: Зеленський шокував числом втрат окупантів за жовтень

У жовтні 2025 року російська армія зазнала рекордних втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Сили оборони ефективно знищують росіян за допомогою дронів.

Відповідну заяву на брифінгу за підсумками Ставки Верховного головнокомандувача зробив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Читайте також Сирський розповів, скільки території вдалося звільнити та зачистити на Добропільському виступі

Скільки солдатів втратила російська армія за жовтень?

За словами глави держави, лише завдяки роботі українських безпілотників у жовтні вдалося ліквідувати близько 25 тисяч російських військових, причому ці втрати мають відеопідтвердження.

Ще приблизно 2 – 3 тисячі втрат фіксують без такого підтвердження. Президент наголосив, що це – найбільші втрати російських сил за один місяць від початку повномасштабної війни.

Ми постійно збільшуємо кількість безпілотників на фронті, і відповідно – зростають втрати ворога,

– підсумував Зеленський.

До слова, згідно з інформацією Генштабу, лише за попередню добу Сили оборони ліквідували 1170 ворогів.

Критичні втрати росіян за останній час