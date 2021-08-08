Біля Криму стався викид нафти у російському порту

У порту російського Новоросійська стався викид сирої нафти. Наразі невідомо, скільки саме вилилося речовини. Інцидент трапився ввечері 7 серпня під час завантаження грецького танкера Minerva Symphony.

У результаті забруднення зазнало 200 метрів акваторії Чорного моря. Новоросійськ розташовується неподалік окупованого Криму.

До речі На Львівщині стався вилив нафти: фото

Місце розливу обгородили

Інцидент стався на причалі компанії "Каспійський трубопровідний консорціум-Р" в селищі Південна Озереївка під Новоросійськом. В цей час нафтою з терміналу заправляли танкер Minerva Symphony. Робили це з допомогою виносного причального пристрою.

У Россморічфлоті розповіли, що нафта розлилася за межами берегової зони – приблизно в 6 кілометрах від берега. Наразі на місці розливу виставили бонові (плавучі) загородження.

Каспійський трубопровідний консорціум усуває розлив самотужки. Зокрема, створили оперативний штаб та залучили аварійно-рятувальні підрозділи. Хоча не було запиту від власника терміналу, але у готовність привели сили філії Морський рятувальної служби.

Додамо, що Minerva Symphony базується у грецькому Піреї. Також ходить під прапором цієї країни.

Де розташовується Новоросійськ / Карта Google