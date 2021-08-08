У результаті забруднення зазнало 200 метрів акваторії Чорного моря. Новоросійськ розташовується неподалік окупованого Криму.
До речі На Львівщині стався вилив нафти: фото
Місце розливу обгородили
Інцидент стався на причалі компанії "Каспійський трубопровідний консорціум-Р" в селищі Південна Озереївка під Новоросійськом. В цей час нафтою з терміналу заправляли танкер Minerva Symphony. Робили це з допомогою виносного причального пристрою.
У Россморічфлоті розповіли, що нафта розлилася за межами берегової зони – приблизно в 6 кілометрах від берега. Наразі на місці розливу виставили бонові (плавучі) загородження.
Каспійський трубопровідний консорціум усуває розлив самотужки. Зокрема, створили оперативний штаб та залучили аварійно-рятувальні підрозділи. Хоча не було запиту від власника терміналу, але у готовність привели сили філії Морський рятувальної служби.
Додамо, що Minerva Symphony базується у грецькому Піреї. Також ходить під прапором цієї країни.
Де розташовується Новоросійськ / Карта Google
Що відомо про Каспійський трубопровідний консорціумТрубопровід КТК з'єднує нафтові родовища заходу Казахстану та російські родовища на шельфі Каспію з морським терміналом в Новоросійську. Його протяжність становить 1 511 кілометрів. Поточна потужність трубопроводу – 67 мільйонів тонн нафти на рік.
Акціонери КТК – компанії з Росії, Казахстану, США (Chevron і Mobil), Великої Британії (BG), Італії (Eni) та Швейцарії (Oryx).